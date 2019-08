Wifi pubblico, Massa Lombarda tra i vincitori del bando pubblico

Il Comune di Massa Lombarda è tra i vincitori della seconda call del bando WiFi4EU, il progetto con cui la Commissione europea promuove la connettività gratuita per cittadini e visitatori negli spazi pubblici. Il Comune è stato premiato con un voucher di 15mila euro, che sarà dedicato alla realizzazione di reti Wi-Fi pubbliche all’avanguardia. Entro 18 mesi lo stadio “Dini e Salvalai”, quello di Fruges e il parco accanto alla caserma dei Carabinieri saranno integralmente coperti dal segnale Wifi4EU, gratuito e senza autenticazione. L’iniziativa WiFi4EU promuove il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini di tutta Europa negli spazi pubblici, tra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei. La seconda call si è svolta ad aprile e ha visto la partecipazione di più di 10mila comuni in tutta Europa. Tra questi, l'agenzia esecutiva della Commissione incaricata dell'attuazione del programma WiFi4EU ne ha selezionati 3.400.