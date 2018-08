Milano Marittima, tragica passeggiata per un piccolo cane: azzannato e ucciso da due "bull"

Piccolo cagnolino di razza "yorkshire" azzannato ed ucciso da due cani di razza "Staffordshire bull terrier". E' successo giovedì pomeriggio a Milano Marittima, all'altezza di viale Matteotti. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima, che hanno raccolto la denuncia della vittima, il piccolo animale era portato a passeggio dalla proprietaria insieme ad una turista con un chiwawa. Improvvisamente si sono materializzati i due "bull", che si sono avventati contro lo "yorkshire".

La padrona ha cercato di metter in salvo la sua cagnolina, ma non c'è stato nulla da fare. Nella circostanza la donna ha riportato alcuni contusioni guaribili in pochi giorni. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Cervia, che ha attivato il personale del canile comunale per il ricovero dei due esemplari. Gli stessi martedì pomeriggio avevano aggredito anche un "Golden shire" che era a passeggio insieme alla proprietaria, un turista piemontese. Anche in questa circostanza la malcapitata ha riportato delle escoriazioni, refertate al pronto soccorso, riuscendo a salvare il suo amico a quattro zampe.

Venerdì pomeriggio i proprietari hanno sporto querela al comando dell'Arma. Il proprietario dei due "bull", un imprenditore locale del settore turistico, è stato denunciato per omessa custodia e mal governo di animali, lesioni colpose e uccisione colposa di animali. La vicenda del piccolo "yorkshire" ha fatto il giro dei social network. La proprietaria piange il suo Saphyr.