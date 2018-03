Zona a traffico limitato sospesa per permettere agli elettori di votare

In vista delle elezioni politiche del 4 marzo, il presidio di Bagnacavallo del Corpo Unico di Polizia Municipale ha disposto la sospensione della zona a traffico limitato in piazza della Libertà, che sarà quindi accessibile per tutta la giornata per facilitare l’accesso all’Ufficio Elettorale. Ufficio che resterà aperto per la durata delle votazioni, dalle 7 alle 23, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate e dei duplicati.

C’è tempo fino alle 12 di sabato 3 marzo per fare richiesta del servizio di trasporto al seggio a favore degli elettori disabili o anziani con difficoltà di deambulazione messo a disposizione dall'mministrazione comunale grazie alla collaborazione del centro sociale Amici dell’Abbondanza e dell’associazione Villanova Insieme. Per quanto riguarda invece gli elettori fisicamente impediti a esprimere autonomamente il voto che desiderano esercitare tale diritto con l’assistenza di un altro elettore, se l’impedimento non è evidente può essere dimostrato con un certificato rilasciato gratuitamente dal funzionario medico designato dall’Ausl. I medici abilitati al rilascio delle certificazioni saranno presenti domenica 4 marzo, giorno delle elezioni, a Bagnacavallo dalle 9.30 alle 10.30 e a Villanova, presso gli ambulatori della medicina di gruppo, dalle 8 alle 9. Per ulteriori informazioni si può consultare la sezione dedicata alle elezioni sul sito web del Comune oppure ci si può rivolgere direttamente all’Ufficio elettorale del Comune, al primo piano di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo. È stato inoltre predisposto un pieghevole informativo che può essere scaricato dal sito.