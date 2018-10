Zona poco sicura, la proposta: "Installare delle telecamere di videosorveglianza"

Installare videocamere di sorveglianza nella zona di viale Alberti. E la proposta di Daniele Perini, capogruppo in consiglio comunale di Ama Ravenna. "L'area che interessa viale Alberti, piazza Bernini, via Brunelleschi etc già da vari anni è teatro di episodi di micro e macrocriminalità, determinando una situazione di forte disagio e preoccupazione a carico di residenti ed esercenti - commenta il consigliere di maggioranza - Quale anno fa da parte di numerosi cittadini era stata avanzata la richiesta di installare un sistema di videosorveglianza, in un contesto generale di interventi volti a garantire maggiore sicurezza all'intera zona. La situazione nel frattempo è andata ulteriormente aggravandosi, quindi chiediamo all'amministrazione di realizzare un progetto mirante all'installazione di telecamere di videosorveglianza, quali da un lato valido deterrente e, dall'altro, concreto strumento di repressione delle azioni malavitose".