'Zorro' affigge volantini a Lido di Dante: "Cercasi nuovo comitato cittadino"

A Lido di Dante è arrivato Zorro. No, non è uno scherzo: in diversi, infatti, nelle ultime settimane hanno segnalato l'avvistamento nella località balneare di un uomo vestito come il celebre giustiziere mascherato, con tanto di bandana, cappello, mantello e finta spada. L'uomo in maschera si aggira per il lido affiggendo volantini in tutto il paese. Non è ben chiaro quale sia il suo preciso intento, tuttavia è evidente il riferimento alle polemiche nate dalle diatribe interne al comitato cittadino che avevano portato alla costituzione di due diversi comitati 'separati in casa'.

'Cercasi comitato cittadino capace di fare gli interessi di tutto il Lido di Dante', si legge in uno dei volantini diffusi da Zorro e firmati 'Associazione Il fratino'. In un secondo volantino il problema viene spiegato meglio: "L'estate Lidodantesca sta scorrendo nel quasi totale silenzio grazie alle prodezze del comitato cittadino, che ha consentito l'abolizione del mercatino del martedì senza premurarsi di chiedere il parere ai cittadini che lo hanno eletto; mandato a monte il programma già previsto per la Notte Rosa, facendosi sequestrare il palco per aver dimenticato di chiedere il rinnovo dell'autorizzazione necessaria; dovuto chiudere, per un'"ingenuità" (violazione dell'autorizzazione comunale), la cucina allestita in occasione della tre giorni di ballo country. Nel comitato ci sono molti volontari che si impegnano per far marciare le attività, ma questo non li esime dalla responsabilità per le mancanze segnalate. Chiediamo al presidente del comitato cittadino di indire al più presto una pubblica assemblea per consentire alla popolazione di Lido di Dante di esprimere i propri dubbi e opinioni sull'incredibile, allegra gestione delle attività da parte del comitato".