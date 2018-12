Cena di Natale in Tcr: "Nel 2019 punteremo su Mediterraneo, centro e sud America"

Tcr, il terminal container di Ravenna partecipato da Sapir e Contship, ha organizzato martedì nella propria sede operativa una serata conviviale per lo scambio di auguri con i propri dipendenti, autorità e invitati. Un centinaio i presenti ai quali hanno rivolto un saluto il presidente Giannantonio Mingozzi e il direttore generale Milena Fico.

"Siamo in chiusura di un buon anno - ha sottolineato Mingozzi - con segnali di ripresa che vogliamo concretizzare nel 2019, appuntamento cruciale per l'avvio dei lavori infrastrutturali che interessano il nostro porto e che ci renderanno ancora più competitivi, con mezzi moderni e servizi strategici rivolti in particolare al Mediterraneo e ai Paesi del Centro e Sud America". Milena Fico ha ringraziato "clienti, spedizionieri e tutte le Linee che si affidano con fiducia al nostro terminal grazie alle capacità di tecnici e dipendenti. I nostri azionisti ci sostengono e grazie a loro abbiamo sviluppato investimenti considerevoli che guardano al futuro e ci sollecitano a nuovi risultati commerciali".

Sono poi intervenuti il vicesindaco con delega al porto Eugenio Fusignani, il presidente dell'Autorità di sistema portuale Daniele Rossi, il comandante della Direzione Marittima di Ravenna Pietro Ruberto, Daniele Testi direttore marketing di Contship e infine Riccardo Sabadini, presidente di Sapir. Alla serata hanno preso parte tra gli altri il maresciallo Davide Vaccarella per la Guardia di Finanza, Greta Tellarini per la sede universitaria di Ravenna, Simone Bassi presidente del Propeller, Paolo Ferrandino segretario generale dell'Autorità portuale, Danilo Belletti presidente degli Spedizionieri, Giovanni Ambrosio per l'Ufficio delle Dogane, Nicola Savoia e Luca Grilli presidenti rispettivamente della Cooperativa portuale e della Compagnia portuale, Franco Poggiali presidente degli agenti marittimi e Andrea Armari presidente degli ormeggiatori.