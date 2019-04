Premiate le aziende più 'performanti' in Regione: anche cinque imprese ravennati

Sono 43 le imprese primatiste di bilancio e più performanti dell’Emilia Romagna che domenica sera sono state premiate durante la prima edizione regionale di "Industria Felix" a Bologna, a Palazzo Re Enzo. "Il Premio Industria Felix contribuisce al riconoscimento del valore che le piccole e medie imprese imprimono al nostro Paese - afferma Diego Selva, direttore Investment Banking di Banca Mediolanum - Nei prossimi anni, molto probabilmente, assisteremo a un'evoluzione del mondo bancario tradizionale che potrebbe portare a una contrazione del credito. Occorre, quindi, un cambio culturale che aiuti le aziende, piccole e medie, a equipaggiarsi, fin da adesso, con strumenti alternativi di supporto alla crescita, quali possono essere la quotazione, le emissioni obbligazionarie e altre operazioni che il mercato offre".

A Ravenna sono state premiate Creditpartner srl, come Miglior impresa per indice percentuale roi (con attivo superiore ai 2 milioni di euro) della provincia di Ravenna; Eurovo srl, come Migliore Grande impresa della provincia; Igd Siiq spa, come Miglior impresa per affidabilità finanziaria e crescita Cerved e miglior impresa per Utile netto della provincia; La Fabbrica spa, come Migliore media impresa della provincia e Sirio spa come Miglior impresa femminile della provincia.