150 milioni di litri di succo di frutta ogni anno nell'azienda: "Il futuro è il biologico"

Oltre 150 milioni di litri di nettari e succhi realizzati in un anno, ricavati da 45mila tonnellate di frutta fresca conferita dai soci del territorio, lavorata e conservata in 900 serbatoi che costituiscono la cassaforte di casa. E ancora: 413 milioni di bottiglie in vetro, pet e brik di varie dimensioni, prodotti nell’arco di 12 mesi. Sono alcuni dei numeri che fanno dello stabilimento Conserve Italia di Barbiano di Cotignola uno dei principali siti produttivi di bevande presenti nel nostro Paese. Esteso su una superficie di quasi 300mila metri quadrati, di cui 66.000 coperti, occupa attualmente 240 dipendenti tra stagionali e fissi (il 52% è donna e al 92% sono residenti in provincia), con altre 30 persone coinvolte stabilmente nei servizi di logistica, re-packaging e manutenzione. Nel complesso, si parla di un impatto notevole per il territorio: oltre 12 milioni di euro di volume economico generato tra dipendenti e indotto.

Questi numeri sono stati presentati lunedì in occasione dell'open day dello stabilimento rivolto ai dipendenti di Conserve Italia e alle loro famiglie, alla quale hanno preso parte anche il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari e il vescovo di Imola monsignor Tommaso Ghirelli e durante la quale è stata anche allestita una mostra per celebrare due anniversari di Derby Blue: i 70 anni del marchio e i 20 anni della bottiglietta blu da 200 millilitri. Per quanto riguarda la produzione, il direttore generale ha focalizzato l’attenzione sulle prospettive future, partendo dalle recenti innovazioni. “Barbiano per Conserve Italia è la patria dei frullati 100% veggie Valfrutta e dei succhi biologici – ha aggiunto Rosetti - I veggie sono la grande novità del mix frutta più verdura: in un anno hanno raggiunto una produzione di 4 milioni di pezzi. Il bio si conferma poi un mercato in continua crescita in Italia, tanto che per il 2018 prevediamo un incremento della produzione del 30%".

“Lo stabilimento di Barbiano rappresenta la storia di un marchio leader come Valfrutta ed è una fucina di innovazioni nel settore delle bevande – ha dichiarato Maurizio Gardini, presidente di Conserve Italia -. Qui viene valorizzata la materia prima conferita dai soci del territorio, in particolare quelle varietà produttive finalizzate soprattutto alla trasformazione industriale e non al mercato del fresco, un’iniziativa che il nostro gruppo ha intrapreso per dare risposte concrete agli agricoltori spesso alle prese con prezzi di mercato insostenibili”.