30 milioni all'azienda alimentare per investire nell'Industria 4.0

Cassa depositi e prestiti (Cdp) ha concesso un finanziamento di 30 milioni di euro a Unigrà, azienda agroalimentare di Conselice diversificata, integrata verticalmente e attiva in vari settori alimentari. Unigrà è una realtà internazionale con 750 dipendenti e un fatturato di 556 milioni di euro, di cui circa il 35% all’estero, con oltre 100 Paesi serviti. L’operazione permette a Cdp di supportare i piani di sviluppo dell’azienda e dare un nuovo contributo alla crescita in Italia dell’industria 4.0.

I fondi di Cdp saranno utilizzati da Unigrà per avviare una serie d’investimenti relativi al rinnovo tecnologico, all’incremento dell’efficienza energetica e alla riduzione dell’impatto ambientale, anche attraverso l’efficientamento logistico delle attività produttive in Italia. Cdp supporta attivamente lo sviluppo dell’Industria 4.0 in Italia - via d’accesso privilegiata per il miglioramento delle performance industriali - attraverso l’ottimizzazione delle condizioni lavorative e l’aumento della produttività e della qualità produttiva degli impianti. Sono più di 900 le aziende italiane che hanno usufruito – direttamente o indirettamente - nel 2017 del supporto di Cassa depositi e prestiti, per un controvalore di 1,9 miliardi di euro mobilitati e con un effetto leva garantito pari a 3 volte tanto.

Unigrà, nata nel 1972 e fondata da Luciano Martini, ha sviluppato nel tempo la propria missione di realizzare materie prime, semilavorati e prodotti finiti di alta qualità per tutti i canali del settore: Industriale, Artigianale, Laboratori, Retail e Ho.Re.Ca. L’Azienda è attiva nei settori alimentari di agricoltura, trasformazione e vendita di oli e grassi vegetali, margarine, cioccolato, creme vegetali e semilavorati per la produzione alimentare, in particolare dolciaria. Nonostante la crescita all’estero, il principale sito produttivo del Gruppo rimane lo stabilimento di Conselice.