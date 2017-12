400mila euro alle imprese per voucher digitali Industria 4.0 e alternanza scuola-lavoro

Digitalizzazione e orientamento al lavoro sono le nuove funzioni cardine delle Camere di commercio. Per questo la Giunta dell'ente camerale ravennate ha approvato i bandi per la concessione di contributi alle imprese per spese di formazione e consulenza per l'introduzione di tecnologie di innovazione digitale Industria 4.0 e per promuovere l'alternanza scuola-lavoro nelle imprese.

Industria 4.0

Il bando per i voucher Industria 4.0, al quale sono state destinate risorse per 300mila euro, prevede la concessione di contributi alle Micro, Piccole e Medie Imprese (Mpmi) aventi sede legale e/o operativa nel territorio della provincia di Ravenna, per l'acquisizione di servizi di consulenza e formazione focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia Industria 4.0. Sono previste due Misure, una finalizzata a sostenere progetti di raggruppamenti di imprese, mentre l'altra è destinata alle singole imprese. L'importo dei voucher, fissato in massimo 10mila euro per ciascuna impresa, oltre la premialità relativa al rating di legalità, è calcolato sul 70% delle spese ammissibili. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 1 luglio 2017 e fino al 180° giorno successivo alla data di determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo. Il costo complessivo del progetto dovrà essere superiore o uguale a duemila euro. Le richieste di voucher potranno essere trasmesse esclusivamente via pec, con firma digitale all'indirizzo: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it dalle 10 del 19 dicembre 2017 alle 24 del 28 febbraio 2018.

Alternanza scuola-lavoro

Nell'ambito del progetto Orientamento al lavoro ed alle professioni, altra funzione istituzionale delle nuove Camere, la Giunta dell'Ente ravennate ha approvato la riapertura, anche per l'anno scolastico 2017-2018, del bando per contributi alle Mpmi della provincia di Ravenna che attivano percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (Asl), stanziando 100mila euro. Dopo l'ottimo riscontro ottenuto dal bando nell'anno precedente, si ripropone la medesima formula con la previsione di contributi legati al numero di convenzioni stipulate con diversi Istituti scolastici ed al numero degli studenti. In particolare sono previsti fino ad un massimo di tre contributi, per tre convenzioni con tre diverse scuole, di valore variabile da 600 ad 800 a seconda che il numero di ragazzi superi o meno le 5 unità. A ciò si aggiunge una premialità di 200 euro in caso di ospitalità a studenti con disabilità. La presentazione delle domande è possibile dal 27 dicembre 2017 al 15 ottobre 2018 per periodi di Asl realizzati a partire dal 1 settembre 2017 fino al 15 settembre 2018.