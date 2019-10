Da 65 anni rende il risveglio più dolce: storica pasticceria festeggia il traguardo

Martedì il sindaco di Lugo Davide Ranalli, il presidente di Cna Lugo Nicola D’Ettorre e il responsabile di Cna Bassa Romagna Roberto Massari hanno consegnato alla Pasticceria Roberta di Lugo una pergamena per celebrare la sua attività imprenditoriale all’interno della Cna. La pasticceria e caffetteria, gestita da Gian Pietro Penazzi e dalla sua famiglia, festeggia infatti quest’anno i 65 anni. L’attività prima di arrivare in via Provinciale Felisio, dove si trova attualmente, è stata prima in via Garibaldi e poi in via Cento e via I Maggio. "Faccio le mie congratulazioni a Gian Pietro Penazzi e alla sua famiglia per questo importante traguardo raggiunto – ha dichiarato Davide Ranalli -. La Pasticceria Roberta è un bellissimo esempio di impresa a conduzione famigliare che grazie al proprio impegno accompagna la quotidianità dei lughesi da tanti anni".