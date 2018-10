A Brisighella inaugura un nuovo frantoio: produrrà olio dop

È in programma per sabato 13 ottobre alle 15.30 l’inaugurazione ufficiale del frantoio di ultima generazione introdotto dalla cooperativa Cab Terra di Brisighella nello stabilimento di via Strada. L’impianto, già in funzione a partire da questa campagna olearia, consentirà di affinare il processo produttivo salvaguardando al massimo i preziosi contenuti dell’olio extravergine di oliva quali vitamine e fenoli. Un aspetto particolarmente importante che consentirà, al già pregiato olio Brisighello Dop, di aumentare ulteriormente il proprio valore nutrizionale e salutistico.

L’intervento, realizzato dalla cooperativa, oltre a riguardare l’intero impianto e processo di estrazione ha interessato anche la sala di imbottigliamento e gli spazi antistanti il frantoio. "Siamo molto soddisfatti di quanto fatto perché ci consentirà, da subito, di aumentare la produttività e portare il nostro prodotto ai più alti standard qualitativi oggi possibili - sottolinea Sergio Spada, presidente della cooperativa brisighellese - Inoltre ci consentirà di introdurre alcune importanti innovazioni: un nuovo protocollo di ricerca e sperimentazione messo a punto in collaborazione con alcune importanti università italiane; raggiungere la totale tracciabilità delle partite durante il processo di lavorazione; puntare alla massima ecosostenibilità che passa dal risparmio energetico e arriva al totale riutilizzo dei sottoprodotti".

Nel dettaglio, la giornata di sabato 13 ottobre si aprirà alle 15.30 con l’accoglienza degli invitati nella sede della cooperativa a Brisighella. A seguire il presidente Sergio Spada illustrerà agli intervenuti la genesi del progetto, le caratteristiche del nuovo impianto e si soffermerà sugli obiettivi futuri della cooperativa. Prima del taglio del nastro e della successiva visita guidata al frantoio, in programma alle 16.25 circa, è previsto il saluto dei rappresentanti della Istituzioni Governative nazionali e regionali.