A Brisighella inaugura un nuovo frantoio: "Tutelare i prodotti d'eccelenza"

"Il genio dell’imprenditoria romagnola che punta alla qualità e a sempre migliori risultati con eccellenti ricadute nel campo agroalimentare e turistico enogastronomico e con un’ulteriore valorizzazione della nostra tradizione locale". Questo il commento del sottosegretario alla Giustizia, all’inaugurazione del nuovo frantoio della cooperativa CAB Terra di Brisighella. "L’obiettivo a cui punta da sempre la politica della Lega, movimento che rappresento, è la tracciabilità totale dei prodotti per tutelare la nostra agricoltura e per difendere le aziende sul territorio - aggiunge -. Qui a Brisighella, in particolare, dobbiamo promuovere l’olio genuino e di qualità, celebrandolo anche dal punto di vista culturale, oltre che alimentare, come uno dei componenti fondamentali della ‘dieta mediterranea’, che ha conquistato il mondo. Ma non dimentichiamo anche che l’olivo e l’olio sono indissolubilmente legati, storicamente, al nostro paesaggio, alle nostre abitudini alimentari, alla nostra agricoltura e, non ultimo, all’arte fin dalle origini".

"L’impegno dell’attuale Governo è quindi quello di tutelare queste produzioni di eccellenza e, contemporaneamente, i consumatori attraverso l’indicazione di tracciabilità in etichetta - conclude -. Ma c’è anche l’obiettivo di invertire le politiche agricole, stimolando semplificando e sostenendo l’imprenditoria agroalimentare, cercando di recuperare i terreni abbandonati e dismessi creando le condizioni di continuità generazionale tra le imprese già esistenti. Abbiamo l’olio extravergine migliore al mondo, ma importiamo oltre il 50% del nostro fabbisogno dall’estero, dobbiamo quindi tutelare e incrementare la produzione di questo straordinario prodotto made in Italy”.