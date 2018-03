"A ognuno il diritto alla tutela": in programma iniziative a Ravenna e Faenza

Il patronato Inca scende in piazza sabato in tutta Italia, insieme all’intera Cgil, per rilanciare il tema della tutela individuale, capace di rispondere ai vecchi e nuovi bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici, dei pensionati e delle pensionate e dell’intera cittadinanza.

"In Emilia Romagna, in tutte le province, Inca e Cgil saranno presenti con iniziative pubbliche straordinarie: venti luoghi nei quali l’Inca organizzerà eventi speciali.Sul territorio ravennate sono previsti due distinti momenti informativi che si svolgeranno entrambi nella mattinata del 24 marzo. Il primo sarà a Ravenna nella piazza del mercato, mentre il secondo in piazza del Popolo a Faenza. La distribuzione di volantini e materiale informativo sarà effettuata dai funzionari dei patronati e del sindacato e sarà un’occasione per fare conoscere meglio le attività dei patronati e i diritti dei singoli cittadini" si legge in una nota del patronato.

"Incontrare i lavoratori, i pensionati, i cittadini in genere, è mestiere quotidiano del Patronato; il 24 marzo il valore aggiunto sarà, oltre che nelle forme organizzative, nello spirito con cui Inca e Cgil si rivolgeranno alle persone che chiedono tutela. Il messaggio che Inca e Cgil lanceranno il 24 marzo sarà rivolto alle persone che di tutela hanno bisogno, ma anche alle istituzioni che in questi anni hanno fatto di tutto per avvilire il ruolo dei Patronati, anche con tagli pesantissimi ai contributi economici dovuti per i servizi svolti. Inca ogni giorno maneggia un bene tra i più preziosi: il futuro previdenziale ed assistenziale delle persone; il 24 marzo lo farà pubblicamente, tutti gli altri giorni continuerà a farlo nelle Camere del lavoro".