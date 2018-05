A Palazzo Rasponi un convegno sulle società a partecipazione pubblica

Ravenna Holding organizza nella mattinata di venerdì 18 maggio alle 9,45 a Palazzo Rasponi, in piazza Kennedy, un convegno pubblico dal titolo “Le società a partecipazione pubblica in Emilia-Romagna – Ruolo, investimenti e progetti per il territorio”, inserito all’interno dell’iniziativa “Fare i conti con l’ambiente – Ravenna 2018”, curato da Lab&lab.

L’obiettivo del Convegno è quello di mettere in luce il ruolo delle società a partecipazione pubblica in Emilia Romagna, per come si è evoluto attraverso processi di integrazione e razionalizzazione, che hanno avuto al centro progetti di natura industriale. Le relazioni introduttive e la presentazione di un focus sul livello regionale da parte dell’Area Studi MedioBanca (che cura il principale report a livello nazionale in materia) dovrebbero consentire di focalizzare adeguatamente il tema e di offrire elementi di confronto col quadro nazionale che, in generale, presenta caratteristiche molto diverse in termini di efficienza e risultati. Obiettivo principale della successiva tavola rotonda, con qualificati protagonisti delle nostre principali società, sarà quello di far comprendere in maniera concreta e tangibile il ruolo delle società a partecipazione pubblica per l’infrastrutturazione strategica del territorio: partendo dai principali processi di aggregazione avvenuti in questi anni (Hera, Romagna Acque, Start Romagna), valorizzandone i benefici ottenuti, e tratteggiando i principali progetti di valenza strategica per il futuro.

Il programma del convegno

Ore 9.15 – Registrazione e welcome coffee

Ore 9.45 – Saluti introduttivi di Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna

Ore 10 - Luigi Castagna Presidente Confservizi E.R. - Il ruolo delle società partecipate nei servizi pubblici in Emilia Romagna.

Ore 10.30 – Oriana Romeo - R&S centro studi MedioBanca - Economia e Finanza delle società partecipate: il contesto emiliano – romagnolo.

Ore 11 – Carlo Pezzi, Amministratore delegato Ravenna Holding - Le società partecipate nel contesto romagnolo: situazione e prospettive.

Ore 11.30 – Tavola rotonda - Gli investimenti e i progetti: il ruolo delle società a partecipazione pubblica nei settori strategici per il territorio, partecipano: Paolo Ferrecchi, Direzione generale Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità Regione Emilia-Romagna, Tommaso Tommasi di Vignano, Presidente gruppo Hera; Andrea Gambi, Direttore generale Romagna Acque-Società delle Fonti spa; Giuseppina Gualtieri, Amministratore delegato Tper spa; Marco Benati Presidente Start Romagna spa; Riccardo Sabadini, Presidente Sapir spa.

Ore 12.45 conclusioni - Emma Petitti, assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna.