A Sant'Agata il primo Postamat per i piccoli comuni

Poste Italiane ha installato il primo sportello automatico Atm Postamat per i piccoli comuni della Romagna nell’ufficio postale di Sant’Agata sul Santerno, dove risiedono circa 2.900 abitanti. Disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, l'installazione del postamat di Piazza Umberto I° si inserisce nel programma di “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’amministratore delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma. La vice sindaco di Sant’Agata sul Santerno, Lilia Borghi, presente all’attivazione dell’Atm insieme con il direttore della Filiale di Ravenna di Poste Italiane Gabriele Lanzidei, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ha ringraziato "l'amministratore delegato di Poste Italiane Del Fante e il vice drettore generale Giuseppe Lasco, per aver mantenuto la promessa fatta lo scorso novembre in occasione dell’appuntamento dedicato ai piccoli comuni", ribadendo l’importanza di questo nuovo servizio per tutta la comunità locale e la sua gratitudine ai vertici di Poste Italiane.