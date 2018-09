Abusivismo commerciale, "Spiagge sicure" e sicurezza partecipata: se ne parla in un convegno

L’Hotel Rouge International, in collaborazione con Confcommercio Ascom Cervia e Federalberghi Ascom Cervia, ha organizzato un convegno sul tema della sicurezza in spiaggia in programma venerdì 28 settembre alle 15 presso la sala convegni dell'hotel di Milano Marittima. Temi attuali che riguardano anche la città di Cervia: sicurezza sulla costa, lotta ai fenomeni dell’abusivismo commerciale e dell’illegalità. Al centro dell’incontro aperto al pubblico, un dibattito rivolto ad imprenditori e a cittadini del territorio.

Interverranno: il Vice Ministro alla Giustizia Jacopo Morrone, il Procuratore della Repubblica di Ravenna Alessandro Mancini, il Sindaco di Cervia Luca Coffari e il I° Dirigente della divisione anticrimine della Questura di Ravenna Fiorenza Maffei, coordina i lavori il giornalista Massimo Previato. L’obiettivo è quello di fare un punto della situazione sui temi dell’abusivismo commerciale, del progetto "Spiagge sicure" e della sicurezza partecipata cercando di trovare strategie e strumenti utili da applicare in tempi brevi - per contrastare gli elementi che possono contribuire a fenomeni che facciano percepire la città come poco sicura. In particolare saranno analizzati i risultati benefici e di successo della lotta all’abusivismo commerciali (grazie al quale gli 8 chilometri di costa cervese hanno visto in tre anni azzerare completamente il fenomeno, diventando un esempio di livello nazionale); il progetto "Spiagge Sicure" (finanziato dall’attuale Governo) e, infine, della sicurezza partecipata (uno strumento concreto per creare e sviluppare sinergie operative e culturali tra istituzioni e società civile).

"Sbbiamo sostenuto questo convegno in quanto si tratta di una iniziativa molto interessante che affronta temi particolarmente cari e utili alla nostra città - commenta il presidente di Confcommercio Ascom Cervia Piero Boni - soprattutto in questi tempi. Il mio auspicio è che la lotta all’abusivismo commerciale, il progetto spiagge sicure e la sicurezza partecipata diano i loro frutti per dare maggiore tranquillità e serenità a turisti e cittadini".