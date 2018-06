Aumenti in busta paga: firmata l'intesa tra Ausl Romagna e sindacati

Le sigle sindacali del pubblico impiego di Cgil, Cisl e Uil raggiungono l'accordo con l'Ausl Romagna sulle progressioni economiche del contratto di lavoro. Che scattano dall'inizio di quest'anno. Si chiude cosi', sottolineano Fp-Cgil, Fp-Cisl e Fpl-Uil, "una prima importante fase della contrattazione integrativa aziendale". Nel 2015, ricordano le parti sociali, fu predisposta una "piattaforma rivendicativa che aveva come obiettivo l'armonizzazione dei principali istituti contrattuali in una ottica di valorizzazione delle esperienze e dell'impegno di tutto il personale dipendente dell'Ausl Romagna". La firma di oggi, proseguono, porta con se' l'attribuzione di ulteriori progressioni di livello economico.

Numeri alla mano, dal 2016 al 2018 oltre 7,3 milioni di euro sono stati investiti a favore del personale dipendente in progressioni di livello economico; oltre 9.200 dipendenti hanno acquisito e acquisiranno la progressione; piu' di 4 milioni di euro sono stati e verranno liquidati nel biennio 2018-2019, per progetti aggiuntivi al premio di produzione collettivo e a sostegno delle sempre maggiori responsabilita' che contraddistinguono il lavoro del personale. Da qui la soddisfazione e l'orgoglio dei sindacati che ora predisporranno una nuova piattaforma rivendicativa triennale, per l'applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro. "Per dare continuita'- concludono- ai percorsi di attribuzione delle progressioni orizzontali, e nello stesso tempo dare risposte alle accresciute competenze professionali emergenti". (fonte Dire)