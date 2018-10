Agenti raccomandatari marittimi: al via le domande di ammissione all'esame

La Commissione Interprovinciale per la tenuta dell'Elenco dei Raccomandatari Marittimi della Camera di Commercio di Ravenna ha indetto una sessione d’esame per l’iscrizione nell’Elenco Agenti Raccomandatari Marittimi, rivolta a coloro che intendono esercitare l’attività di raccomandazione marittima in una località compresa nella Direzione Marittima di Ravenna.

Ento il 31 gennaio 2019 le domande di ammissione alla prova d’esame orale devono essere redatte sull’apposito modello allegato al Bando e presentate o spedite alla Camera di Commercio di Ravenna, secondo le modalità previste dal Bando. Tra i requisiti si sottolineano quelli del titolo di studio di scuola media superiore, della conoscenza della lingua inglese e del tirocinio professionale di almeno due anni presso un’agenzia raccomandataria marittima. Qualsiasi informazione sul Bando d’esame può essere richiesta all’Ufficio Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Ravenna – Viale Farini n. 14 – Tel. 0544481462 oppure consultando il Sito Internet della Camera di Commercio di Ravenna: www.ra.camcom.gov.it alla pagina dedicata degli Agenti Raccomandatari Marittimi.