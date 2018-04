Agricoltori in ginocchio dopo il gelo: la richiesta di aiuto arriva in Regione

La terribile ondata di gelo che ha imperversato nell'ultimo mese in tutta la Romagna ha messo in ginocchio le coltivazioni di albicocche e, di conseguenza gli agricoltori, soprattutto nella zona della collina faentina dove i danni sono stati ingentissimi, con coltivazioni gelate e la produzione di albicocche significativamente compromessa e gli agricoltori parlano di produzioni quasi azzerate. Il consigliere regionale della Lega Nord, Andrea Liverani, rilancia le denunce e la preoccupazione degli agricoltori della collina faentina e nei prossimi giorni depositerà un'interrogazione alla Giunta regionale nella quale chiederà “l'esatta quantificazione dei danni materiali alle coltivazioni prodotti da Buran".

Il consigliere del Carroccio, inoltre, chiederà l'intervento della Regione "affinché l'ente collabori con le varie associazioni di produttori agricoli per sostenerli anche finanziariamente, visto e considerata la sensibile perdita di guadagno derivante dal probabile azzeramento della produzione di albicocche di quest'anno. La nostra regione è infatti fra i primi produttori in Italia di albicocche, e la zona delle colline romagnole fra Imola e Faenza è quella più prolifica: evidente dunque che, oltre a dover fronteggiare la competizione delle produzioni straniere, questa ondata di maltempo comporterà una sensibile diminuzione degli incassi dei nostri produttori. Una concatenazione di eventi che sta mettendo in ginocchio l'intero comparto agricolo romagnolo e che richiede l'intervento urgente della Regione, onde evitare che i nostri produttori siano costretti a recitare il de profundis con devastanti ricadute su tutta l'economia locale".