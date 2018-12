Al Mercato Coperto contadino il brindisi di Capodanno è a KM0

Tre giornate di apertura e brindisi di fine anno con i produttori agricoli. Questo il programma in vista del Capodanno del Mercato Coperto contadino di Campagna Amica-Coldiretti, in piazza dei Carabinieri a Ravenna che da domani riapre i battenti dopo la pausa natalizia. Questi gli orari del weekend per chi ama una vera spesa a KM0 e desidera portare sulla tavola di San Silvestro cibo locale e ad origine garantita: venerdì Mercato aperto dalle ore 15 alle ore 19.30, sabato apertura prolungata per tutto il giorno dalle 8.30 alle 19.30 e domenica dalle ore 9 alle 13.

Nel corso delle tre giornate i produttori agricoli presenteranno gli spumanti di Ravenna, perfetti per un brindisi di fine anno a KM0. In particolare i consumatori potranno trovare in degustazione le 'bollicine' realizzate recuperando antichi vitigni autoctoni come il Famoso extra dry o lo spumante Podere Geloso dell'azienda Alessandra Ravagli, le albane in versione Cru e Dry di Terra di Brisighella e lo spumante La Colonna da uve biologiche Uva Dora dell'azienda agricola l'Azdora di Madonna dell'Albero. Domenica, dalle 11.30, per chiudere in bellezza questo 2018 che ha 'regalato' a Ravenna il primo Mercato Coperto Contadino dell'Emilia-Romagna, gli agricoltori del Mercato Coperto attendono tutti i cittadini per un 'cin cin' augurale.

Il Mercato osserverà poi alcuni giorni di chiusura e riaprirà venerdì 4 gennaio. Per orari e aggiornamenti: Facebook e Instagram Campagna Amica Ravenna