Al porto sbarca un intero impianto eolico: pale lunghe oltre 54 metri

La scorsa settimana, per la prima volta, il porto di Ravenna è stato teatro dello sbarco di un intero impianto eolico, destinato ad Albareto (Modena). L’impianto, arrivato dalla Spagna al terminal Sapir a bordo delle navi Louis e Randzel, agenzia marittima Classem, è costituito da 54 unità, tra cui 18 pale. Lo sbarco è stato eseguito da Sapir in totale autonomia tecnica per quanto riguarda i mezzi di sollevamento, grazie alla specializzazione raggiunta nella movimentazione di pezzi di peso e dimensioni eccezionali, in coordinamento con le maestranze della Cooperativa portuale. La complessità dello sbarco era determinata soprattutto dalla notevole lunghezza delle pale, oltre 54 metri, che richiedeva la disponibilità di gru di amplissimo sbraccio: sono state perciò utilizzate in abbinata una Liebherr 600 e una Liebherr 550. Il trasporto è stato organizzato dallo spedizioniere Viamar di Ravenna.