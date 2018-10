Al via il corso "La conoscenza dei suoli per la qualità e sostenibilità in agricoltura"

Sono aperte le iscrizioni al corso di alta formazione "La conoscenza dei suoli per la qualità e sostenibilità in agricoltura”, rivolto a tecnici degli organismi di produzione e delle cooperative agricole. Il corso, della durata di 40 ore, si terrà in 10 giornate da novembre a gennaio e prevede un minimo di 13 partecipanti.

Il corso – promosso da Demetra Formazione, Legacoop Romagna e Legacoop Agroalimentare – si avvale della collaborazione scientifica di I.Ter, società cooperativa, esperta nel settore della ricerca e studio dei suoli a supporto del settore agro-ambientale, che coordinerà interventi di docenti delle Università della regione ed esperti di centri di ricerca ed enti locali al fine di condividere con i partecipanti la definizione di fertilità e le principali strategie per preservarla. La cerimonia conclusiva di consegna degli attestati avverrà alla presenza dell’Assessore regionale all’agricoltura, Simona Caselli.

"Le cooperative hanno anche il compito di offrire ai loro soci le migliori opportunità per mantenere il patrimonio economico e naturale dei terreni agricoli nel tempo. Il corso va in questa direzione", commenta Stefano Patrizi, responsabile del settore agroalimentare di Legacoop Romagna.