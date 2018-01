Al via il Master in diritto Penale d'impresa e dell'economia

Alla Scuola di Giurisprudenza di Ravenna si è svolto lunedì mattina il convegno di inaugurazione del Master in diritto Penale d'impresa e dell'economia, un master "estremamente importante per le imprese e un'eccellenza per la formazione dei nostri studenti e aggiornamento per professionisti e lavoratori", ha commentato il sindaco Michele de Pascale. Ad aprire i lavori il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti che, parlando dell'importanza dell'economia circolare, ha sottolineato "la necessità di condivedere il benessere e di esportare le nostre politiche ambientali anche nei Paesi in via di sviluppo. Il Governo uscente - ha spiegato Galletti - ha avuto il grande merito di aver introdotto i reati ambientali dando un grande messaggio di civiltà e regole certe e chiare per le imprese perché chi inquina distrugge il nostro Paese e il futuro dei nostri figli. L'Italia si distingue oggi per essere tra le prime nazioni in Europa per la raccolta differenziata e per eccellenze espresse nella ricerca di nuovi materiali ed eco design".