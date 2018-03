Al via la Mostra Agricoltura di Faenza: taglio del nastro con Damiano Zoffoli

Al via la Mostra Agricoltura Faenza e MoMeVi, in Fiera a Faenza sino a domenica prossima (25 marzo). Un evento che nasce sotto la stella di una nuova arrivata, una agnellina nata in giornata e subito divenuta la mascotte della manifestazione, “battezzata” dall’allevatore faentino Pier Paolo Pasi, con il nome di “Manfredina”. A tagliare il nastro ufficiale della Fiera è stato l’Europarlamentare Damiano Zoffoli, alla presenza del sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, di Fausto Bianchini di Blu Nautilus che organizza la manifestazione, e di numerose autorità del territorio.

“L’agricoltura riveste un ruolo fondamentale in sede di politiche agricole comunitarie – ha detto Zoffoli, che a Strasburgo si occupa di sicurezza alimentare e ambiente – Sino a qualche anno fa rappresentava il 73% del bilancio europeo, oggi siamo al 39%. L’export agroalimentare italiano è pari a 131 miliardi di euro, conosciuto in tutto il mondo per la qualità delle sue produzioni. Sono tante le sfide che attendono il nostro sistema agricolo, dall’innovazione alla sostenibilità, i due temi al centro di questa manifestazione”.

“Non è un caso che un evento di questo tipo si svolga a Faenza, da sempre terra vocata all’agricoltura – dichiara il sindaco di Faenza Malpezzi – Questa fiera ha salde radici nella storia, capace di guardare al futuro accettando lo sfida dell’innovazione”.

“L’intera area fieristica è al completo, addirittura non siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste – ha affermato Fausto Bianchini – E’ un segnale di grande vitalità di un settore strategico per il nostro Paese”.

Il programma di sabato 24 marzo.

Tanti gli appuntamenti e gli eventi nella giornata di sabato 24 marzo (ore 9-22. Ingresso gratuito dalle 19.30), tra convegni, laboratori, la presentazione di un libro con degustazione, animali di diverse specie in parata, la novità dello sheepdog (il cane che conduce un gregge). Senza dimenticare la presenza di un centinaio di operatori da tutta Italia che espongono le loro novità in fatto di mezzi tecnici, su un’area di 28mila metri quadrati.

Decisamente ricca e animata l’area riservata agli animali. Una quindicina sono gli espositori, presenti con oltre un centinaio di esemplari, per ricreare una fattoria con un’ampia varietà di razze. A curare lo spazio è l’Ararer (Associazione Regionale Allevatori Emilia Romagna), che promuove la quarta mostra zootecnica di bovini, suini, cavalli, asini, ovini, pollame e conigli. Tutti gli animali sono iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici, quindi rappresentano al meglio le caratteristiche delle razze esposte. Tra le dimostrazioni di sabato, tre sessioni con Amico Cavallo con il battesimo della sella (ore 10, 14, 16.15), alle 15.45 gli animali in parata, alle 15.15 e 17.30 doppio appuntamento con Sheepdog, dimostrazione di come un cane conduce un gregge di pecore.

Ricca anche la parte convegnistica con la prima volta di un incontro dedicato all’olio. Sarà alle 9.30, “Olio, olivo e salute”, sulla sostenibilità della filiera olivicola, da sempre punta di eccellenza del made in Italy agroalimentare. A seguire (ore 14.30) le cinque mosse dedicate al Quaderno di campagna e le modalità per la sua compilazione, il programma si chiude alle 16 con gli Amici del Senio sul rapporto fra campagna e paesaggio in un progetto di integrazione agricoltura-turismo raccontato da esperti di paesaggio, produttori e chef. Al termine aperitivo offerto da Campagna Amica.

Sempre sabato (ore 18) ci sarà la presentazione in anteprima del libro “Viaggio in Romagna” scritto dall’oste e viaggiatore Francesco Antonelli. A seguire una degustazione insieme alla Strada della Romagna.

Due anche i laboratori di giornata, uno dedicato alla piadina romagnola cotta sulle teglie di Montetiffi (ore 10), l’altro sulla preparazione dela ricotta a cura dell’azienda Caboi di Fontanelice (ore 15).