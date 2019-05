Alessandro Giorgetti rieletto Presidente di Federalberghi Nazionale

Si è svolta mercoledì all’Hotel Giuliana di Cervia, l’Assemblea Federalberghi Emilia Romagna in occasione della quale si è proceduto al rinnovo degli organi sociali. Riconfermato alla guida per acclamazione l’albergatore Alessandro Giorgetti, presidente dalla federazione regionale dal 2000. "Sono molto soddisfatto della conferma alla presidenza di Alessandro Giorgetti che guiderà ancora Federalberghi Emilia Romagna. Questo significa poter lavorare in continuità con ciò che è stato fatto sino ad oggi - ha dichiarato il presidente di Federalberghi Ascom Cervia Maurizio Zoli -. Inoltre, con la sua nomina viene premiata la squadra. È una dimostrazione di piena fiducia la riconferma dei vertici. Il lavoro svolto quotidianamente dall’associazione, infine, è importante sia per la federazione sia per gli imprenditori della categoria".