All'Omc 2019 sarà presente anche una delegazione del Kazakistan

La delegazione del Kazakistan presente a Ravenna in occasione di Omc 2019 parteciperà mercoledì pomeriggio al workshop “Internationalization and Local Content 2.0” organizzato nella sede ravennate di Confindustria Romagna, in collaborazione con Assomineraria ed Eni. Dopo la mattinata inaugurale della fiera al Pala de Andrè sono attesi in via Barbiani un centinaio di operatori dell’oil&gas, tra imprenditori e associazioni nazionali e kazaki. Gli interventi si concentreranno sulle opportunità offerte dal comparto energetico in un Paese di riferimento per tutto il settore, sulla scia di quanto già organizzato negli anni passati dall’associazione. Confindustria Romagna sarà in prima linea con un proprio stand all’Omc, vetrina mondiale di un settore strategico per l’economia locale e nazionale, dove esporranno anche molte imprese associate che sviluppano tecnologie per installazioni, perforazioni, estrazione, oltre ad aziende di ingegneria, servizi e trasporto, a conferma del ruolo primario di Ravenna nella macrofiliera globale dell'energia.