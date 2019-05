Ampliare occasioni business: se ne parla in un incontro

Un incontro per presentare le opportunità di incrementare il proprio volume di affari e ampliare le proprie relazioni. E’ quello organizzato da Bni Bisanzio Ravenna, realtà ravennate che si rapporta con la più grande organizzazione mondiale di business e scambio di referenze: il network Bni fondato nel 1935. Bni organizza in tutto il mondo, attraverso migliaia di gruppi, incontri tra professionisti e imprenditori per costruire relazioni basate sulla fiducia reciproca e insieme individuare nuove occasioni di business. Noto il metodo basato sul passaparola strutturato che si è rivelato anche il ‘segreto’ del successo internazionale di Bni. Il Capitolo Bisanzio Ravenna, come indica lo stesso nome, è il gruppo ravennate Bni che riunisce oltre 40 imprenditori, specializzati su differenti professioni, che collaborano fra loro garantendo massima professionalità e affidabilità, basandosi sulla filosofia del “givers-gain”, ovvero chi dà, riceve. Martedì alle 19 nella sede di Confcommercio Ravenna in via Alfredo Oriani 14, l’incontro sarà occasione per illustrare ai partecipanti questa modalità di scambio di referenze di business e il funzionamento di un Capitolo Bni, nonché i vantaggi di far parte di questo network.