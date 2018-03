Analisi della domanda e tassa di soggiorno: albergatori in assemblea

Si svolge mercoledì 21 marzo l’Assemblea Albergatori 2018 organizzata da Federalberghi Ascom Cervia. L’incontro si terrà alle 15 presso la sala congressi A. Batani di Confcommercio Ascom Cervia in via G. Di Vittorio, 26. All’ordine del giorno alcune delle novità più rilevanti per il turismo cervese: analisi della domanda, Carta di Cervia-Milano Marittima, imposta di soggiorno e classificazione acustica. Aprirà l’incontro Maurizio Zoli (Presidente Federalberghi Ascom Cervia) con i saluti agli associati e la relazione per l’anno 2018. Seguiranno gli interventi di Magda Antonioli Corigliano (Università Bocconi Met – Master in Economia del Turismo – responsabile della ricerca “Analisi della domanda turistica del territorio cervese”), Liviana Zanetti (Presidente Apt Servizi Emilia Romagna), Rossella Fabbri (Assessore alle attività economiche del Comune di Cervia), Daniela Rampini (Presidente Cervia Turismo), Federica Tarroni (Coordinatrice Area Romagna Iscom Er). Sarà presente anche Franca Ricci, consigliera della Consulta del Volontariato.