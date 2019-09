Anche Ravenna risente dell'andamento mondiale: rallenta la crescita, stime in rialzo per il 2020

In uno scenario di crescita mondiale in frenata, in cui anche l’andamento del Pil italiano ha perso notevole slancio, le previsioni secondo gli “Scenari per le economie locali” aggiornate allo scorso luglio indicano che per la provincia di Ravenna la crescita del valore aggiunto attesa nel 2019 dovrebbe rallentare, portandosi al +0,5%, dopo il +1,6% del 2018, e dovrebbe riprendersi, seppure solo parzialmente, nel 2020, con un aumento previsto pari a +0,8%. E' quanto emerge dal report pubblicato dalla Camera di Commercio bizantina sulla base dei dati di Prometeia.

Per quanto riguarda il contributo dei settori economici, solo per l’edilizia provinciale ravennate sono previsti risultati migliori: dal +0,9% del 2018, si dovrebbe arrivare nel 2019 ad un exploit di crescita pari a +12,1%, per poi rallentare, ma sempre con una buona crescita, nel 2020 con un +6,3%. Nel 2018, il valore aggiunto dell’industria in senso stretto della provincia di Ravenna mette a segno un ottimo incremento (+3,5%); nel 2019 dovrebbe far registrare una crescita che però non andrà oltre il +1,1%, confermata nel 2020 (+1,2%). Più modesti i risultati previsti per il valore aggiunto dei servizi: nel 2018 +1,2%; nel 2019 la dinamica decelererà, fino all’insegna della sostanziale stabilità (0%) e riprendendosi poi nel 2020 con un +0,6%.

Più o meno gli stessi valori attesi per il valore aggiunto totale della regione Emilia-Romagna: +1,5% per il 2018, rallentamento nel 2019 con un +0,6% ed in lieve miglioramento nel 2020 salendo a +0,9%. Anche per la nostra regione di appartenenza, la crescita del VA quindi dovrebbe rallentare sensibilmente nel 2019 e riprendersi leggermente l’anno prossimo. Ma nonostante la decelerazione, la regione Emilia-Romagna si prospetta al vertice tra le regioni italiane per capacità di sviluppo, assieme a Lombardia e Veneto. Inoltre, secondo le previsioni di Prometeia, sia l’andamento della provincia di Ravenna che quello regionale, si confermano migliori di quello medio nazionale per quanto riguarda la crescita attesa del valore aggiunto.