Anp-Cia Romagna: Pierino Liverani è il nuovo presidente dell’Associazione pensionati

Pierino Liverani, classe 1950, con un’azienda di 5 ettari coltivati a frutteti e a vite nel faentino, è il nuovo presidente dell’Associazione dei pensionati (Anp) Emilia Romagna della Cia. Coltivatore da sempre e con tante altre esperienze in spalla nella cooperazione e non solo, è socio Cia dall’inizio degli anni Ottanta. Per l’Anp è stato responsabile della zona di Faenza e vice presidente a livello provinciale. Ora è nella Giunta dell’Anp Romagna e membro della Direzione di Cia Romagna. "Ringrazio Walter Manfredi che per otto anni ha guidato l’Anp regionale con grande dedizione, puntualità e professionalità. Intendo seguire il percorso da lui tracciato e come Anp - una delle tre associazioni di persone insieme a quella delle donne e dei giovani che fanno parte della famiglia Cia - saremo sempre pronti a collaborare sulle problematiche e sulle politiche che la Cia affronterà, con un lavoro di squadra e sui territori, vicini alle persone", afferma Liverani. E' affiancato da due vicepresidenti nell’Anp Emilia Romagna: Franca Gordini (area modenese) e Giorgio Davoli (area reggiana).

L’Anp è un’associazione di persone all’interno della Cia, svolge un ruolo culturale, ricreativo e anche politico: "I valori della democrazia, dei diritti delle persone, della Costituzione sono quelli che ci ispirano e che intendiamo salvaguardare – spiega Liverani - Ci occupiamo del sociale, del welfare e della sanità; ci battiamo per pensioni più dignitose per quegli agricoltori, e non solo, che vivono con 500 euro al mese adesso, ma anche in prospettiva e per il futuro dei giovani di oggi; ci impegniamo per contrastare le nuove povertà. Ci confrontiamo con le istituzioni a tutti i livelli". Liverani, sempre molto impegnato anche nella cooperazione, per 15 anni è stato nel consiglio della Cantina Coopa, ora Colli Romagnoli, consigliere comunale a Faenza e coordinatore per Legacoop del territorio faentino. Attualmente, oltre ai ruoli che ricopre in Cia e nell’Anp, è presidente della Strada dei vini, dei sapori e della cultura della Romagna ed ha un incarico zonale per gli aspetti del sociale per Alleanza 3.0.