Ecco l'app che risolve la "caccia all'ombrellone" direttamente dalla poltrona di casa

Nasce un'applicazione per smartphone che risolve la "caccia all'ombrellone". Si chiama "Click to Beach" ed è creatura di Matteo Savorelli, ingegnere informatico ravennate e frequentatore abituale dei lidi romagnoli, e Mattia Trentini, imprenditore bolognese. Come funzione l'app: l’abbonato stagionale scarica la App e, con un semplice click, comunica quando il suo ombrellone è libero.

La App aggiorna in tempo reale il calendario delle disponibilità e consente così allo stabilimento di rivendere l’ombrellone temporaneamente inutilizzato. Con un triplice vantaggio: l’abbonato abbatte il costo dell’abbonamento; il bagnante occasionale si libera dallo “stress da ricerca” e può finalmente aspirare ad un ombrellone, anche nelle prime file, arrivando in spiaggia in tutta tranquillità; lo stabilimento balneare riesce a soddisfare più richieste, aumentando gli incassi di spiaggia e ristorazione.

Non solo: lo stabilimento entra in possesso di un sistema di gestione del parco ombrelloni all’avanguardia, studiato su misura per le sue esigenze, e – grazie alle iniziative di marketing di "Click to Beach" – guadagna in visibilità e nuovi clienti. "Click to Beach" focalizzerà il suo raggio d'azione sulla costa romagnola, per poi estendersi gradualmente in Toscana, Liguria e Lazio fino a coprire l'interno territorio nazionale.