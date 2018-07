Apre ad Alfonsine il nuovo sportello clienti di Hera

Aprirà lunedì nella nuova sede in via Martiri della Libertà 24, il nuovo punto di contatto con i clienti Hera ad Alfonsine. Lo sportello sarà a disposizione dei clienti nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al mercoledì, dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 17.30. Il nuovo sportello clienti si presenta come la concretizzazione della vicinanza al cliente anche in zone che non sono grandi centri urbani ma che allo stesso tempo rappresentano aree vaste e popolate. A disposizione dei clienti, dunque, la maggiore fruibilità del servizio legata non solo alla vicinanza ma anche a comodi orari di apertura al pubblico che permettono di ridurre i picchi di affluenza e di renderli più omogenei durante l’arco della settimana. L’obiettivo perseguito da Hera è infatti quello di offrire una presenza ed un supporto sempre più attenti alle esigenze dei clienti, a partire dalla disponibilità oraria.