Apre il primo mercato coperto degli agricoltori: lo inaugura la vincitrice di Masterchef

Inaugura sabato 17 novembre alle 10, per poi effettuare un'apertura straordinaria domenica 18 dalle 9 alle 12.30, il primo mercato coperto degli agricoltori aderenti a "Campagna Amica", rete di aziende promossa da Coldiretti che vuole valorizzare la filiera corta, ovvero il rapporto diretto tra produttore e consumatore. "Il cibo giusto arriva in città" è lo slogan del mercato contadino, che avrà la sua sede nella piazza dei Carabinieri in via Bovini, all'angolo con via Canalazzo. Al taglio del nastro di sabato sarà presente anche la "madrina d'eccezione" Erica Liverani, 32enne di Conventello ex vincitrice di Masterchef, che attualmente gestisce una gastronomia con le sorelle e che inaugurerà la struttura con uno show cooking insieme agli agrichef di Campagna Amica.