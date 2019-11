"Apro un e-commerce o chiudo l'azienda?": un incontro in Cna

Mercoledì 20 novembre, alle ore 14.30, presso la CNA di Ravenna, in viale Randi 90, si terrà un incontro per capire quando conviene e se conviene approcciare il commercio elettronico. Quanto costa e come si fa.

Dopo l’introduzione di Mirco Villa, presidente di CNA Comunicazione e Terziario Avanzato seguiranno gli interventi di Daniele Diversi: “10 errori da evitare per non chiudere il tuo e-commerce al primo anno”; Enrico Rosso e Angela Zagonara: “La tua azienda, il mercato, i competitor: l’analisi online per una scelta consapevole”; Giacomo Cioja: “Come realizzare un sito e-commerce che fattura”; Antonella Bandoli: “Nice to meet you: i trend per l’e-commerce di domani”; William Sbarzaglia: “Come differenziarsi nell’e-commerce”; Fabrizio Martelli: “…Pillola azzurra…pillola rossa…”.

“Tutti conoscono i numeri dell’e-commerce nel mondo – sottolinea Nevio Salimbeni, responsabile CNA Comunicazione e Terziario Avanzato Ravenna - e conoscono altrettanto bene le percentuali di crescita di questa metodologia di vendita. Ma questo non basta a capire se si tratta di una soluzione adatta alla nostra singola impresa: sono dati generali, molto grandi, che possono apparire lontani e poco utili nei singoli settori o territori. Allo stesso tempo per le nostre imprese, micro-piccole o medie che siano, questa può essere una soluzione che cambia le cose e, magari, salva l’azienda dalle difficoltà o le imprime una svolta positiva in termini di vendite e, soprattutto, di fatturato”.

“Per questo – conclude Salimbeni - il gruppo Imprese_Digitali di CNA Comunicazione e Terziario Avanzato di Ravenna, un gruppo formato da imprese e professionisti di questo territorio che progetta insieme le iniziative, ha deciso di lavorare su questo tema, partendo proprio dalle ragioni dei fallimenti degli e-commerce per rispondere a una domanda semplice: “a me conviene, a me serve, ne sarò capace”?". La partecipazione all’iniziativa è gratuita.