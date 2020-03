"Apro un e-commerce o chiudo l'azienda?": una videoconferenza di Cna

È confermato lo svolgimento della pillola formativa dal titolo “Apro un e-commerce o chiudo l’impresa?”, una breve occasione formativa dedicata ad imprese e professionisti e progettata da Cna Gruppo Imprese Digitali. Il gruppo, formato da imprese e professionisti dell’Ict associati a Cna, progetta da 7 anni attività di formazione e alfabetizzazione per tutte le imprese, allo scopo di allargare la conoscenza di base e l’uso degli strumenti digitali. Un’attività svolta sempre gratuitamente grazie a Cna Ravenna e al contributo pro bono di formatori professionisti che lavorano nelle imprese del territorio. Le domande a cui risponderà questa pillola formativa, consigliata a imprese e professionisti anche non esperti, sono: quali sono i casi in cui l’e-commerce ha davvero senso? Come implementarlo a seconda della propria attività? Come farlo rendere di più?

Interverranno Nevio Salimbeni (responsabile Cna Unione Comunicazione Ravenna): presentazione dell'incontro; Daniele Diversi: “10 errori da evitare per non chiudere il tuo e-commerce al primo anno”; William Sbarzaglia: “Come differenziarsi nell'e-commerce”; Enrico Rosso e Angela Zagonara: “La tua azienda, il mercato e i competitor: l'analisi online per una scelta consapevole".

"Abbiamo deciso di mantenere questo appuntamento, già programmato da tempo, trasformandolo in una occasione di resilienza e voglia di essere pronti quando si potrà ripartire – afferma Mirco Villa, presidente dell’Unione Comunicazione e Terziario Avanzato di Cna Ravenna – ogni persona (formatori e iscritti) lavorerà in sicurezza da casa propria; affronteremo un tema di grandissima importanza per tutti: sarà in sostanza un’occasione di crescita e di investimento sul futuro e sulla ripresa del nostro Paese. Termineremo con un brindisi virtuale che speriamo divenga beneaugurante per tutti”. Per ragioni tecniche è obbligatoria l’iscrizione a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-apro-un-e-commerce-o-chiudo-lazienda-96455253259.