Arca Spa apre a Ravenna un nuovo Famila

Si allarga la grande famiglia dei supermercati Famila con l’apertura di un altro nuovo punto vendita in Via Aquileia 110, il terzo a Ravenna dopo quelli di Via Faentina e Via Argirocastro.

Una grande sfida che Arca S.p.A. ha già vinto grazie alla scelta di un innovativo format di supermercato con una forte vocazione ai prodotti freschi e di qualità che unisce la cura del negozio vicinale e l’efficienza della grande distribuzione. Una proposta commerciale che sta incontrando l’approvazione dei consumatori e che incoraggia i vertici del Gruppo Unicomm (Selex) ad una presenza sempre più capillare sul territorio per diventare il punto di riferimento delle famiglie per i loro acquisti.

Il nuovo supermercato Famila è una struttura con una superficie di 1.500 metri quadrati, con un reparto gastronomia che prevede una vera cucina interna che sforna piatti pronti cucinati ogni giorno e i reparti di macelleria e pescheria che propongono prodotti freschi, prevalentemente del territorio orientati ad una scelta di acquisto in linea con le nuove esigenze di consumo.

Il 4 dicembre p.v., dunque, si terrà l’evento di apertura con il classico taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine e dei vertici aziendali con una grande festa per tutti.

Per l’occasione, il supermercato ha organizzato una giornata di allegria. Per tutti i clienti, Famila ha pensato a un regalo bello e utile che verrà consegnato alle casse, dopo la spesa. Oltre al cadeau, durante la giornata di inaugurazione ci saranno diversi momenti di degustazione con aree ristoro dedicate all’assaggio di piadina e porchetta e caldarroste, vin brulè e cioccolata calda. Nella pausa pranzo, verranno anche offerti gustosissimi passatelli in brodo da passeggio. Una leccornia da non perdere!

Ai bambini, il nuovo Famila offre divertenti giri sul Brucomela, la giostra che tanto piace ai più piccoli e che, per tutto il periodo natalizio, sarà nell’aria verde adiacente il punto vendita. E sempre pensando alle famiglie, Famila ha scelto di essere partner degli spettacoli dei burattini della compagnia ‘Teatro del Drago’ che propone un fitto cartellone di date fino a febbraio.

Come se non bastasse, il nuovo store ha voluto sponsorizzare anche la pista di pattinaggio su ghiaccio già allestita nella bella cornice di piazza Kennedy, offrendo a tutti i pattinatori che acquisteranno il biglietto di ingresso, un buono spesa da utilizzare nella sede di Via Aquileia.

Insomma, una grande festa quella di inaugurazione del nuovo Famila che coinvolge grandi e piccini e rende ancora più ricco di occasioni di divertimento il periodo delle feste.



ARCA SpA

Arca SpA nata nel 1972 a Cesena, è un’azienda multicanale e opera nel mondo della GDO sia con pv al dettaglio che con pv all’ingrosso; ha una rete di vendita che si estende da Bologna fino ad Ancona con diverse insegne: 13 Famila, compreso il nuovo di Vecchiazzano, 21 A&O e 19 Cash & Carry.

ARCA S.p.A. fa parte del gruppo Unicomm.

Gruppo Unicomm

Il Gruppo Unicomm SpA è un’importante realtà del mondo della grande distribuzione italiana.

Nato in Veneto, nel corso dei suoi quasi 70 anni di storia è cresciuto fino ad essere presente oggi in 7 regioni e 32 province italiane. Conta oltre 7.000 dipendenti e più di 270 punti di vendita diretti. In Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, oltre a numerosi negozi affiliati.

L’azienda opera sul territorio con sette insegne che i clienti hanno imparato a conoscere ed apprezzare negli anni. Emisfero Ipermercati, Famila, Mega ed Emi per le medie superfici, A&O per i negozi di prossimità, C+C Cash&Carry per l’ingrosso, Hurrà per i discount. Unicomm è associata al Gruppo Commerciale Selex (già Unione Volontaria A&O), fin dal 1964, anno di fondazione.

SELEX Gruppo Commerciale

SELEX, nato nel 1964 come Unione Volontaria A&O, è il terzo Gruppo della distribuzione moderna nazionale con una quota di mercato del 10.3% (Iper + Super + Superettes + Discount + Drug). Costituito da 12 Imprese Associate il Gruppo ha una rete commerciale formata da circa 2.280 punti di vendita in 90 province, e un organico di oltre 31.000 addetti.

Nel 2018 il fatturato ha raggiunto 10,95 miliardi di euro con un incremento del + 4.3%.

Nel 2019 è prevista un'ulteriore crescita del 4.1% grazie anche all'ambizioso programma di sviluppo dei canali di vendita con nuove aperture e ristrutturazioni (182 in totale).

Le insegne più note che fanno capo al Gruppo sono Famila, A&O e C+C, cui si affiancano brand regionali spesso leader sul territorio.

SELEX Gruppo Commerciale fa parte della Centrale d’acquisto ESD Italia, a sua volta partner della centrale leader europea EMD.

www.selexgc.it