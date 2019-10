Ascom Cervia rinnova il consiglio: Guidazzi nominato Presidente

Martedì si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della società di servizi di Ascom Cervia srl per il quinquennio 2019/2024. Guido Guidazzi, attualmente Vicepresidente Vicario di Confcommercio Ascom Cervia, è stato nominato Presidente di Ascom Cervia. La Vicepresidenza è andata a Nazario Fantini, attualmente Presidente di Confcommercio Ascom Cervia. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione in carica nel quinquennio 2019/2024: Ernesto Baravelli, Cesare Brusi, Gianni Casadei, Nazario Fantini e Guido Guidazzi.

"Sono molto contento della nomina a Presidente - ha dichiarato Guidazzi - Appartengo alla famiglia Confcommercio Ascom Cervia da 30 anni e questa ultima nomina, che fa seguito alla riconferma di Vicepresidente Vicario di Confcommercio Ascom Cervia, mi rende molto felice. Sono consapevole del momento difficile e delicato che l’economia cervese sta attraversando. Mi impegnerò al massimo e con decisione per aiutare le nostre aziende associate, migliorare i servizi erogati, sostenere tutte le imprese, in particolare giovanili, femminili e le nuove partite Iva. Ci tengo a rivolgere un ringraziamento particolare a chi mi ha preceduto in questo incarico: Terenzio Medri e Piero Boni, che ha succeduto Terenzio Medri dopo la sua scomparsa avvenuta un anno e mezzo fa. Ringrazio i componenti che, insieme a me, lavoreranno in modo proficuo e concreto".