"Assaggi di primavera", i produttori agricoli del Mercato Coperto contadino in piazza Kennedy

#Stopciboanonimo, la grande mobilitazione avviata da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica per la trasparenza degli alimenti a livello europeo, arriva nel cuore di Ravenna insieme ai produttori agricoli del Mercato Coperto contadino. La petizione promossa per tutelare il cibo vero e genuino e soprattutto la salute dei consumatori, sbarca domenica 31 marzo in Piazza Kennedy, splendida cornice dell’evento dedicato a food, green e natura ‘Assaggi di Primavera’ al quale Coldiretti Ravenna e Campagna Amica partecipano con un grande mercato a km0 che, dalle 10 alle 19, vedrà protagonisti proprio i produttori agricoli del Mercato Coperto di piazza dei Carabinieri, per l’occasione in trasferta all’aperto. Nel corso della giornata, oltre a poter fare una vera spesa a Km0 direttamente dall’agricoltore, il consumatore potrà aderire alla petizione, nonché conoscere e degustare in anteprima la colomba pasquale realizzata con la farina del grano Giorgione e con tutti ingredienti rigorosamente made in Italy (dal burro alle uova, allo zucchero, alla frutta candita). Da segnalare, alle 16.30, la possibilità di assistere allo show-cooking dell’agrichef Gianluca Martelli che realizzerà due piatti perfetti per fare un figurone durante il prossimo pranzo di Pasqua.