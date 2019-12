Assemblea annuale degli albergatori di Asshotel Cervia

Martedì 3 dicembre alle ore 16.30, presso il Teatrino Casa delle Aie, Via Aldo Ascione n. 4 - Cervia, si svolgerà l’annuale Assemblea degli Albergatori aderenti a Confesercenti-Assohotel Cervia. L’Assemblea, alla quale sono invitati tutti gli albergatori della città, sarà l’occasione per fare un’analisi dei dati turistici, registrati nel corso della stagione estiva appena trascorsa e per stilare una serie di obiettivi per gli anni futuri.

Aprirà l’incontro Paola Brunelli, Presidente Assohotel Cervia: “Al di là di una valutazione sui dati turistici della nostra città, ritengo utile poter valutare a mente fredda, su cosa è necessario lavorare per migliorare le performance della nostra città. È difficile trovare soluzioni immediate, perché la continua modifica dello scenario socio-economico incide in una continua corsa di riforma del prodotto turistico. Infatti, al di là del calo delle presenze, la cosa peggiore è il calo dei fatturati e degli utili che poi non ci permette di investire sulle aziende per innovarle. Ho quindi fiducia nel nostro Tavolo del Turismo locale, che possa essere estremamente produttuivo e operativo per continuare l’attività di promo commercializzazione del nostro territorio, all’interno della Destinazione Romagna.” “Poi, - prosegue la Presidente - non è da sottovalutare l’influenza sempre maggiore delle recensioni on line: sempre più utenti si basano su di esse per scegliere la propria destinazione delle vacanze. Per approfondire questo importante tema, Assohotel ha contattato i rappresentanti di Tripadvisor. Verrà presentata un’analisi della reputazione online degli alloggi nella costa adriatica, confrontando la nostra città con le altre località turistiche della Riviera Romagnola.”

Parteciperanno figure istituzionali, come il Sindaco di Cervia e Delegato al Turismo, Massimo Medri e l’Assessore Regionale al Turismo e al Commercio, Andrea Corsini. Conclude la Presidente: “Assohotel propone di rafforzare le attività di promo-commercializzazione di Cervia in Italia e all’Estero, non solo nella quantità delle fiere e degli eventi a cui prenderà parte, ma anche nella qualità: per distinguerla da tante altre località balneari, o addirittura altre mete turistiche, è necessario mostrare le sue peculiarità e punti di forza, che la rendono unica. Già da diversi anni, ribadiamo che il pacchetto “spiaggia/mare” non è più sufficiente per presentare Cervia ai turisti, anzi, è alquanto riduttivo. Cervia è molto di più e sta a noi farlo capire ai nostri ospiti e per combattere la concorrenza, sempre più agguerrita, anche influenzata dal prezzo al ribasso.” Chiuderà l’assemblea il Presidente Regionale Assohotel Emilia Romagna, Filippo Donati.