Asshotel Confesercenti in assemblea: "Stagione estiva in chiaroscuro, dobbiamo formarci"

Mercoledì 24 ottobre, alle 15 presso le Officine del Sale a Cervia, si svolgerà l’annuale Assemblea degli Albergatori aderenti a Confesercenti-Assohotel Cervia. L’Assemblea di quest’anno sarà organizzata come Tavola Rotonda, coordinata da Massimo Previato, scrittore e giornalista.

Tema centrale della Tavola Rotonda sarà il confronto fra le varie realtà della Riviera Romagnola, sull'andamento della stagione turistica appena trascorsa. Presenti l'Assessore al Turismo e al Commercio della Regione Emilia Romagna, Andrea Corsini, e i Rappresentanti Assohotel di alcune città della costa. Previsto anche l’intervento del Sindaco del Comune di Cervia Luca Coffari, titolare anche delle deleghe alle Strategie Turistiche e Marketing Territoriale. Nell’assemblea, verranno messi a confronto i territori della Romagna sull’andamento stagionale.

“Siamo reduci da una stagione estiva in chiaroscuro – afferma la Presidente Assohotel Cervia, Paola Brunelli – I numeri ci dicono che nei tre mesi estivi abbiamo perso alcune presenze (circa 98.000), ma complessivamente il tessuto ricettivo ha tenuto. Da un rapido sondaggio fra i colleghi emerge che chi ha strutture rinnovate fa decisamente meno fatica a riempire l’albergo e i clienti cercano sempre di più una vacanza esperienziale. Certamente la nostra città continua a fare presenze almeno per il 70-75% con il modello balneare (sole/mare/spiaggia), anche per la qualità dell’offerta dei nostri stabilimenti balneari, ma è necessario arricchire l’offerta turistica con altri temi attrattivi, di cui - fortunatamente - il nostro territorio è ricco. Durante la settimana abbiamo sofferto la mancanza di un turismo occasionale/giornaliero e i fine settimana si sono rivelati quasi sempre in “overbooking”. Non ci possiamo accontentare di una dinamica che, pur essendo determinata da comportamenti sociali, non ci consente di fare programmi a lungo termine. Dobbiamo formarci, dobbiamo imparare le nuove dinamiche promozionali per agganciare nuove tendenze e quindi nuove opportunità. Anche per tale motivo continuiamo a insistere e convintamente vogliamo lavorare con Cervia Turismo nell’attività di promo-commercializzazione che viene realizzata ogni anno. Sempre di più dobbiamo valorizzare la “Destinazione Romagna”, con tutte le sue eccellenze, per arricchire di più l’offerta balneare. Quest’anno si sono acuiti i problemi legati alla ricerca del personale e alla scarsa qualità formativa di chi vuole lavorare nel comparto ricettivo; su questo, come Associazione, stiamo preparando un progetto, che spero sia un aiuto concreto fin dalla prossima stagione". L’intervento del Presidente Nazionale Assohotel Filippo Donati, concluderà il pomeriggio.