Assicurazione auto, Ravenna tra le città più economiche della Regione

Ravenna è tra le città più economiche per assicurare l'auto in Emilia Romagna: è quanto emerge dall’osservatorio Rc auto di Facile.it. A luglio 2019 la media delle offerte disponibili online per assicurare un veicolo a quattro ruote a Ravenna era pari a 527 euro (-10% rispetto a luglio 2018), valore in linea con la media regionale (524,43 euro). Ma come cambiano le tariffe per gli automobilisti più virtuosi? A giudicare dalle offerte non tutti gli automobilisti in prima classe sono uguali e, a parità di profilo, nella regione i prezzi possono variare fino al 59,1% a seconda della città di residenza.

Secondo le rilevazioni di Facile.it Rimini, con una migliore offerta pari a 307,38 euro, è la città dell’Emilia-Romagna dove assicurare un’auto in prima classe di merito costa di più; a parità di profilo, la miglior tariffa per un automobilista riminese in prima classe di merito è, ad esempio, il 59,1% in più alta rispetto a quella rilevata per un automobilista residente a Modena (193,23 euro). Scorrendo la classifica regionale, dopo Rimini si posizionano le città di Reggio Emilia (262,74 euro) e Bologna (246,00 euro), Forlì (231,88 euro) e Cesena (219,05 euro). A Ferrara la miglior tariffa per chi guida in prima classe di merito è pari a 216,15 euro mentre a Parma scende a 211,16 euro. Tra le città più economiche della regione per assicurare un’auto in prima classe ci sono invece Ravenna, dove il premio più basso disponibile è pari a 204,85 euro, Piacenza con una migliore offerta pari a 193,73 euro e Modena (193,23 euro).