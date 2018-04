Ausl e carenza di personale, la svolta: un concorso per assunzioni di ruolo

L'Ausl Romagna ha pubblicato sul suo portale il bando di mobilità tra enti per la professione di operatore socio sanitario, un passaggio preliminare al bando di concorso per assunzioni di ruolo. "Finalmente sono giunte delle prime risposte da parte dell’Ausl alle carenze del personale, dopo le ripetute segnalazioni della Funzione Pubblica Cgil - esordisce il sindacalista ravennate Claudio Laghi -. Vediamo in questo il chiaro inizio di un percorso che andrà ad aiutare le unità operative che stanno soffrendo per la carenza di personale".

"Chiediamo, inoltre, che a fine aprile l’azienda proceda con l’avvio della prima tranche di stabilizzazioni, circa 240 professionisti, come fortemente voluto ed ottenuto, prima a livello nazionale e poi regionale, da parte della Funzione Pubblica Cgil - conclude -. Aspettiamo ora, e risollecitiamo l’Ausl Romagna, a definire e condividere con le organizzazioni sindacali la strategia aziendale riguardante le assunzioni per infermieri, dove si attende il concorso in assenza di graduatorie vigenti".