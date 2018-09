Avversità atmosferiche e gestione del rischio: agricoltori a confronto in fiera

Cia - Agricoltori Italiani Romagna è presente con un proprio spazio espositivo alla 27esima edizione della fiera biennale dell'agricoltura, artigianato e industria della Bassa Romagna, che si svolge nel centro storico di Lugo fino al 16 settembre. Lo stand di Cia Romagna comprende anche un'area dedicata alle aziende agricole associate dove queste possono promuovere l’attività e vendere i prodotti della filiera corta.

Nei nove giorni di fiera le aziende che si alternano sono: Antichi Calanchi di Babini Daniela (Brisighella), Azienda Agricola Zinzani Marco (Faenza), Il Buonlatte (Lugo), Clorofilla (Mercato Saraceno, Fc), Cortesi Raffaele, La Rondine (Boncellino), Miele Paganelli Roberto (Longiano, Fc), Mordini Giancarlo e Stefano s.s. soc. agr. (Riolo Terme), Podere Casetta di Pattuelli Silvia (Sant’Agata sul Santerno), Scania di Settefonti di Malavolti Stefania (Casola Valsenio). Fra i prodotti: farine (anche da grani antichi), formaggi, ortaggi, legumi, miele, confetture, vino.

Mercoledì 12 settembre alle ore 20.30 nello spazio eventi della Biennale, in piazza Baracca, si svolge la conferenza organizzata da Cia Romagna: "Avversità atmosferiche: gestione del rischio e strumenti creditizi". Presiede Danilo Misirocchi; presidente Cia Romagna. Intervengono: Stefano Francia, presidente Condifesa Ravenna; Fabio Pesci, direttore Condifesa Ravenna; Stefano Folli, presidente Consiglio territoriale Cia Alfonsine - Lugo; Marco Marzari, direttore Agrifidi Uno; Mirco Bagnari, consigliere Regionale Emilia-Romagna.

Quello delle calamità è un argomento purtroppo sempre attuale per un settore, come quello primario, che si caratterizza per il lavoro a cielo aperto. E anche in questo 2018 non tutto fino ad ora è andato per il meglio per l’agricoltura romagnola. Tanti sono i danni provocati dal maltempo: dalle basse temperature di fine inverno alle continue grandinate, spesso di forte entità, fino alle frequenti bombe d’acqua. "Dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione su questa problematica. Abbiamo deciso di approfondirla anche alla Biennale di Lugo. Parleremo della gestione del rischio e degli strumenti creditizi - informa Misirocchi - Affronteremo il tema copertura con il Condifesa e anche quello della reintegrazione della liquidità, in particolare per quelle aziende che investono dando prospettiva all’economia del territorio. Per questo aspetto ci sarà un rappresentante di Agrifidi Uno. Per gli aspetti normativi abbiamo invitato il consigliere regionale Mirco Bagnari".