Bacchilega a Salotto blu: "Dazi inutili, l'Italia non ha nulla da imparare"

Manuela Bacchilega, Presidente delle donne di Confartigianato della Emilia-Romagna, è titolare del calzaturificio Emanuela, azienda che non ha abbandonato la natia Bagnacavallo pur confrontandosi da tempo con i mercati internazionali. Conversando a VideoRegione con Mario Russomanno, ha sostenuto le produzioni e il modo di vivere italiani: "Le politiche sui dazi danneggiano la nostra tradizione artigianale e industriale che punta sulla qualità, nessuno ci eguaglia nel mondo. Inoltre basta osservare le condizioni di lavoro nell' Est o anche la qualità della vita negli Stati Uniti, che è mediamente bassa, per rendersi conto che il nostro è Paese di grande civiltà". La trasmissione andrà in onda mercoledì alle 23.15.