Banche, parte bene la Bcc: 1,5 milioni di erogazioni a favore del territorio

Il consiglio d'amministrazione de "La Bcc ravennate forlivese e imolese" ha approvato il bilancio 2017, il primo della Banca che ha preso vita il 1 luglio 2017 a seguito della fusione della ex Bcc ravennate e imolese con la ex Banca di Forlì Credito Cooperativo. “Il risultato positivo - dichiara il presidente de "La Bcc" Secondo Ricci - dimostra la validità del progetto di aggregazione che abbiamo messo in campo a favore dei nostri soci, dei clienti e delle comunità locali di riferimento. La nostra famiglia è ulteriormente cresciuta, visto anche l’incremento di 676 soci nei primi due mesi del 2018. Ringraziamo i dipendenti, i nostri collaboratori, per aver contribuito in maniera fondamentale e proficua alla realizzazione del progetto, accettando in diversi casi anche il disagio di cambiare ufficio e/o sede di lavoro, e a queste ragazze e a questi ragazzi va riconosciuto un particolare merito”.

“L’utile d’esercizio realizzato, di oltre 9 milioni di euro, verrà destinato quasi interamente a riserva, come da Statuto della nostra banca locale cooperativa, e ciò contribuirà ancor di più ad aumentare la patrimonializzazione della Banca a garanzia di soci e clienti depositanti - afferma il direttore generale Gianluca Ceroni - Inoltre sono aumentati tutti gli indicatori della Banca, l’importo per impieghi a favore di famiglie e imprese, i mutui nello specifico (erogati nel 2017 5.356 nuovi mutui per oltre 456 milioni di euro), la raccolta totale. Questi positivi risultati, che sono andati oltre le nostre rosee aspettative, ci hanno permesso di aumentare il sostegno all’economia del territorio. Infatti, nonostante la congiuntura economica non sia ancora del tutto favorevole, nel corso del 2018 destineremo a favore del territorio per attività promozionali, sponsorizzazioni ed erogazioni di beneficenza nelle aree di Faenza, Forlì, Lugo, Imola e Ravenna complessivamente un milione e 500mila euro, in crescita rispetto al milione e 350mila euro del 2017, dimostrando di essere una banca locale, cooperativa, che sostiene il suo territorio di insediamento, il tessuto locale ricco di associazioni ed enti che operano in campo sanitario, sociale, civico, culturale, sportivo, a beneficio di tutta la collettività. E questo lo facciamo in un momento storico in cui rimaniamo, in molte zone, l’unica realtà a sostenerecon contributi significativi il terzo settore”. Inoltre anche per il 2018 La Bcc ravennate forlivese e imolese sosterrà e cofinanzierà progetti di raccolte fondi di associazioni del territorio: sono in corso le selezioni dei progetti dopo i workshop gratuiti organizzati a marzo presso la sala Dalle Fabbriche a Faenza con il consulente Ginger Crowdfunding, a cui hanno partecipato una trentina di associazioni.