Bar e ristoranti 'in strada', il sindaco: "Strade chiuse al traffico e ampliamenti anche per 24 ore"

“In attesa di recepire le indicazioni del Governo relativamente alle procedure di ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico per permettere a bar e ristoranti di estendere le aree esterne e consentire così una riapertura nel rispetto del distanziamento sociale, siamo già al lavoro in collaborazione con le associazioni di categoria per semplificare il più possibile le modalità di richiesta, ridurre al massimo i tempi di risposta e azzerare o limitare in maniera sostanziale i costi. L’obiettivo è quello di individuare criteri di riferimento semplici e snelli, in questo senso i tecnici comunali sono già al lavoro per proporre delle soluzioni, sempre nel rispetto della sicurezza". A parlare è il sindaco Michele de Pascale, che continua: "Per rispondere a casi con esigenze specifiche, come quelli situati in alcune vie dei lidi o quelli ubicati in particolari zone del centro storico (a titolo d'esempio il "Quadrilatero del Gusto" fra via Ponte Marino e via IV Novembre) dove lo spazio a disposizione è ridotto e la concentrazione di attività è alta, nelle prossime ore l’amministrazione comunale incontrerà i singoli esercenti e le associazioni economiche, per definire un progetto uniforme e immediatamente attivabile. Vogliamo mettere in campo, dove è possibile, ampliamenti strutturali 24 ore su 24; dove invece è più difficile ampliamenti serali con conseguente chiusura del traffico”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.