Baristi, chef, vetrinisti e videomaker: tornano i corsi di Confcommercio

Con il nuovo anno ripartono i corsi proposti da Confcommercio Ascom Faenza. Un anno ricco di percorsi formativi in programma dedicati ai neo imprenditori, ai professionisti e loro collaboratori oltre agli appassionati.

A gennaio per chi vorrà acquisire una formazione specifica per aprire e gestire un pubblico esercizio (bar, ristorante o pizzeria) è in programma dal 24 gennaio il corso abilitante professionalizzante SAB (Somministrazione Alimenti e Bevande). Il percorso toccherà vari argomenti essenziali per la gestione della propria attività: merceologia, organizzazione aziendale, nozioni fiscali, igiene e sicurezza.

Per coloro che desiderano specializzarsi nel proprio lavoro acquisendo le ultimissime tendenze del settore, e fornire nuovi stimoli e curiosità ai propri clienti grazie alle nuove tecnologie digitali sono in programma focus specifici, dalle foto da pubblicare sui social (inizio il 24 gennaio), al content marketing e social media (dal 18 febbraio) alla realizzazione di video per la promozione sui social (dal 21 marzo). Non mancherà il corso “Diventare Barman” dedicato a chi intende intraprendere questa professione o anche solo per gli amanti del settore beverage. Il docente svelerà le tecniche ed i segreti per rendere speciali i vostri cocktail, gli aperitivi, i caffè per stupire e soddisfare i clienti del locale.

Un’opportunità per gli amanti della cucina è Chef Per Un Giorno. Il 3 febbraio sarà possibile affiancare lo chef Fabrizio Mantovani, titolare del ristorante FM, nella preparazione di una cena completa nella sua cucina. Lo chef Mantovani svelerà i suoi segreti, la filosofia che sta alla base della cucina di FM, come fare la spesa, gli ingredienti giusti, e le preparazioni di un interno menù da degustare a cena insieme ai propri ospiti. Conclude la programmazione di questi primi mesi l’atteso corso di Vetrinistica e Visual merchandiser in programma dal 7 febbraio. Insieme alla docente Valentina Gasperini i corsisti saranno supportati nella progettazione e realizzazione della vetrina valutando ciò che si vuole comunicare al potenziale cliente. Al termine di ogni percorso formativo sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per maggiori info sul programma, orari e costi delle singole attività formative: telefono 054621355, email formazione@ascomfaenza.it oppure visitare il sito di Confcommercio Ascom Faenza.