Bassa Romagna, un convegno dedicato a legalità e trasparenza

Giovedì 17 maggio alle 15 al Salone Estense della Rocca di Lugo ci sarà un convegno dedicato a legalità e trasparenza per lo sviluppo della Bassa Romagna, organizzato dal’Ucbr, in collaborazione con il Comune di Ravenna, in occasione della Giornata della trasparenza 2018. Nel corso della giornata si rifletterà su come trasformare in opportunità gli obblighi normativi in merito alla trasparenza e alla legalità delle Pubbliche amministrazioni.

Dopo il saluto introduttivo del sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni, interverrà Tiziano Tessaro, magistrato della Corte dei Conti, sul tema “Trasparenza e qualità nelle organizzazioni pubbliche, alla luce delle recenti modifiche normative”; seguiranno Marco Mordenti, segretario/direttore dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e Paolo Neri, segretario/direttore del Comune di Ravenna, sul tema “Trasparenza e qualità negli appalti”; infine, la relazione di Sofia Bandini, docente di Diritto dell’economia della Scuola di economia, management e statistica dell’Università di Bologna, sul tema “Partenariato e clausole sociali negli appalti pubblici”. Le conclusioni saranno affidate a Luca Piovaccari, presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 054538345, oppure inviare una email all'indirizzo comunicazione@unione.labassaromagna.it.