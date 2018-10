"Benessere dell'azienda, benessere dei lavoratori": un incontro a Confartigianato

Confartigianato della provincia di Ravenna e il proprio Gruppo Giovani Imprenditori hanno organizzato un nuovo seminario nell'ambito del ciclo di appuntamenti dedicati alla riflessione sull’essere imprenditori oggi in programma per lunedì 22 ottobre, dalle 18 alle 20, presso la Sede Confartigianato di Faenza in Via B. Zaccagnini.

E' in programma il seminario incentrato sul tema "Benessere dell’azienda come benessere dell’imprenditore e del team". Relatore sarà Paolo Svegli, coach aziendale. La partecipazione al seminario, realizzato anche grazie al contributo della Camera di Commercio di Ravenna, è gratuita ed aperta a tutti gli imprenditori interessati. Per motivi esclusivamente organizzativi Confartigianato chiede la cortesia di anticipare la propria partecipazione con una semplice e-mail a info@confartigianato.ra.it.